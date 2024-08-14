Анчелотти: Мбаппе прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу же адаптировался

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о новичке команды Килиане Мбаппе перед матчем за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".

"У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу же адаптировался.

Он готов завтра сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества", - приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.