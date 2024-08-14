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Анчелотти: Мбаппе прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу же адаптировался
Именитый специалист - о звёздном форварде
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о новичке команды Килиане Мбаппе перед матчем за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".
"У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошем состоянии и сразу же адаптировался.
Он готов завтра сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества", - приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.
Поединок между "Реалом" и "Аталантой" состоится сегодня, 14 августа, в 22:00 по Киеву.
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