Хавбек Аталанты де Рон: У нас своя философия и стиль игры. Верю, что мы сможем победить Реал

Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон поделился ожиданиями от встречей с мадридским "Реалом" за Суперкубок УЕФА.

"Будем надеяться, что мы сможем подарить болельщиками такие же улыбки, как в Дублине (в финале Лиги Европы - прим.). Мы мотивированы и полны решимости перед завтрашним матчем.

Нам нужно играть в свой футбол, у нас своя философия и свой стиль игры. Это требует уважения и большой смелости на поле, но я верю, что мы сможем победить "Реал". Мне жаль травмированных футболистов, это случилось со мной в финале Лиги Европы, поэтому я знаю, каково это. Мы должны играть и за них, с еще большим энтузиазмом и мотивацией. Все в наших руках, и мы должны показать это на поле", - цитирует 33-летнего нидерландца пресс-служба УЕФА.