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На экваторе второго тайма матча за Суперкубок УЕФА Реал выходит вперед. Мбаппе забивает первый гол за Мадрид. ВИДЕО
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Фото - Getty Images
В среду, 14 августа, стартовал матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".
На 59-й минуте Менди перехватил мяч после выбивания голкипера "Аталанты", быстро переадресовал его Беллингему, а Джуд нашел на фланге Вини. Бразилец обошел соперника и прострелил в направлении Вальверде - Феде оставалось просто подставить ногу и отправить снаряд в пустые ворота.
А на 68-й минуте снаряд был доставлен на левый фланг, откуда Беллингем вырезал блестящий пас под удар Килиану. Француз в касание не промахнулся.
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