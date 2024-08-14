На экваторе второго тайма матча за Суперкубок УЕФА Реал выходит вперед. Мбаппе забивает первый гол за Мадрид. ВИДЕО

В среду, 14 августа, стартовал матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".

На 59-й минуте Менди перехватил мяч после выбивания голкипера "Аталанты", быстро переадресовал его Беллингему, а Джуд нашел на фланге Вини. Бразилец обошел соперника и прострелил в направлении Вальверде - Феде оставалось просто подставить ногу и отправить снаряд в пустые ворота.

А на 68-й минуте снаряд был доставлен на левый фланг, откуда Беллингем вырезал блестящий пас под удар Килиану. Француз в касание не промахнулся.