Статистические порталы определились с лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

В среду, 14 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".

Лучшим игроком матча по версии WhoScored и Sofascore стал Джуд Беллингем. Футболист получил 9.3 и 9.2 соответственно.

Джуд отдал 1 ассист, преуспел в десяти удачных обводках из 15, выиграл 2 воздушных единоборства, отдал 90% точных передач, и в целом сделал 75 касаний к мячу.