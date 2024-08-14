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Суперкубок УЕФА

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Статистические порталы определились с лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Статистические порталы определились с лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 14 августа, состоялся матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".

Лучшим игроком матча по версии WhoScored и Sofascore стал Джуд Беллингем. Футболист получил 9.3 и 9.2 соответственно.

Джуд отдал 1 ассист, преуспел в десяти удачных обводках из 15, выиграл 2 воздушных единоборства, отдал 90% точных передач, и в целом сделал 75 касаний к мячу.

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