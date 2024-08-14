Суперкубок УЕФА. Реал - Аталанта 2:0. Смерть, налоги и Реал

Суперкубок УЕФА

Варшава. "Стадион Народовы"

"Реал" Мадрид - "Аталанта" 2:0

Голы: Вальверде 59, Мбаппе 68

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 89), Милитао, Рюдигер, Ф. Менди, Вальверде, Тшуамени, Беллингем (Себальос 88), Родриго (Модрич 76), Мбаппе (Диас 83), Винисиус (Гюлер 88)

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Хиен (Палестра 90), Колашинац (Баккер 71), Дзаппакоста (Годфри 63), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич (Маццони 90), Лукман, Де Кетеларе (Ретеги 63)

Предупреждения: Беллингем 35, Винисиус 42 - Эдерсон 9, Джимсити 64

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Футбольные болельщики знают, что известное изречение о неотвратимости лишь двух вещей в мире - смерти и налогов - на самом деле неполное. Неотвратимы также победы мадридского "Реала" в матчах за трофеи. Правда, Суперкубок УЕФА готов с этим поспорить. Из восьми первых его розыгрышей, в которых принимали участие "сливочные", они выиграли пять, но и проиграли три. Потому и не были единоличным лидером по победам в этом турнире. Теперь, после сегодняшней победы, они единоличные с шестью, обогнав "Милан" и "Барселону".

Победа, в принципе, получилась банальной. "Аталанта", выигравшая два каких-либо трофея в своей истории - Кубок Италии-1963 и Лигу Европы-2024 - была явным аутсайдером, но могла оказать сопротивление. Тем более, что известна как очень неудобная команда для грандов, умеющая их побеждать. 3:0 в финале ЛЕ над великолепным "Байером", 3:0 на "Энфилде" над "Ливерпулем" в четвертьфинале того же турнира лишний раз доказывали это. Однако сегодня она не сумела показать свой футбол.

Из-за травм Скамакки, Дзаньоло, Толоя, Скальвини и ссор с Коопмейнерсом и Туре бергамцы приехали з заявкой из 14-ти полевых игроков первой команды. К тому же, специфический стиль игры Джан Пьеро Гасперини всегда требует время для раскачки. Прежде всего - физическую готовность, которая не может быть на высоком уровне в августе. Да и, как заявил президент клуба Антонио Перкасси, для него участие в таком матче - уже победа. "Королева провинциалов", как ее называют в Италии, уж слишком провинциальна. Против столицы футбола она не потянула.

В первом тайме не тянули обе команды. Футбола просто не было. Было четко заметно, что обе играют первый матч в сезоне, что обе неудачно играли в товарищеских матчах, одержав лишь одну победу из шести на двоих. Обе пытались прорываться на флангах, и кое-какие опасные "кроссы" получались. Но их прерывали, а в целом никто не хотел рисковать, никто не хотел ускоряться. Даже "Реал", выпустивший аж четырех атакующих игроков - Килиан Мбаппе сегодня дебютировал, при этом никого из других звезд атаки не сдвинув из стартового состава.

Первый момент как раз создал он. Точнее, создал Вальверде, прорвавшись справа и прострелив на него. Хиен заблокировал удар. Ответ Де Роона попал в перекладину, но это было совершенно случайно - навесом, а не ударом. А вот перекладина испанцев в добавленное время первого тайма уже была по-настоящему опасным моментом. Винисиус оказался справа, отдал Родриго в центр на грани офсайда, тот мяч немного упустил и бил практически в падении из центра штрафной - каркас ворот отбил.

Второй тайм уже был гораздо более живым. Очень качественным и интересным. Де Роон забросил, Пашалич бил головой - Куртуа еле-еле вытащил кончиками пальцев. Мбаппе то бил слева неточно, то попадал в Хиена. Беллингем неудачно закрутил. Милитао еле отбился от Лукмана. А Муссо уже не отбился от прессинга, отдав неудачный пас на фланг. Беллингем отправил Винисиуса, тот будто на мотоцикле обошел слева защитника, прострелил, а Вальверде забил с метра. Именно опорник Вальверде. При всех четырех тузах в атаке.

На этом "Аталанта", можно сказать, развалилась. Провалился центр поля, и Винисиус вышел на вратаря. Муссо блестящим сейвом спас. Затем при угловом в последний момент прыгнул назад и выцарапал мяч с линии ворот в стойку после рикошета. Хуан также отбил удар Беллингема слева после прорыва. Но в итоге второй гол состоялся. У Хиена отобрали мяч, Родриго прострелил на Винисиуса, тот прострелил на Беллингема, тот наконец-то попал в центр штрафной, а оттуда Мбаппе пробил в "девятку". Первый гол Килиана в первом матче за клуб.

При счете 0:2 итальянцы могли забить. Но не воспользовались шансами. Куртуа вместе с защитником заблокировали удар в упор (повезло, что был слабым). Еще один удар, также слабый, также в упор, прошел Тибо, но Милитао выбил.

"Аталанта" провела великолепную работу, прорвавшись из аутсайдеров Серии А в Суперкубок УЕФА. Она заслуживает все комплименты. Она - пример всем малым клубам, всем андердогам, всем, кто не боится мечтать. Но для победы над "Реалом" нужно что-то большее. Никто даже не знает, что именно. Тем более - в нынешнем сезоне. Колода "сливочных" с четырьмя тузами и "джокером" Вальверде таким началом, таким вторым таймом своего первого матча уже разогрела наш аппетит.