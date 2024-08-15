Гасперини: Мы упустили большой шанс, учитывая, как шла игра

В среду мадридский "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА, победив "Аталанту" со счетом 2:0. Игру в интервью Sky Sport Italia подытожил главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини. Его слова приводит Football Italia:

"Мы упустили большой шанс, учитывая, как шла игра, и это меня разочаровывает. Мы должны были быть более жесткими возле ворот соперника и демонстрировать больше качества в таких ситуациях", - заявил Гасперини. "Я был уверен, что мы способны создать "Реалу" проблемы с нашим стилем футбола. Мы начали хорошо второй тайм и создали большие шансы. С сейвом от удара Пашалича, но и когда Лукмана послали к воротам, а он почему-то решил не пробить левой ногой".

"Ясно, что игра изменилась после их гола. В таких матчах, кто забивает первый, получает толчок вперед, и сопернику тяжело вернуться. Как было в финале Лиги Европы в Дублине, когда мы вышли вперед. Сегодня второй гол можно было избежать".

"В целом речь об очень важном опыте, но он был бы еще более важным, если бы мы победили. Я все же очень горжусь достигнутым, но нам всегда не хватает совсем немного. У нас было это в Дублине и не было сегодня. Мне жаль игроков, потому что они выдали все, играли качественно, и возможность выиграть такой матч выпадает очень редко в жизни".

"Мы хотим взять что-то положительное из этого матча. Наша Серия А начинается в понедельник, и это совсем другой турнир".

Следует напомнить, что "Аталанта" участвовала в Суперкубке УЕФА впервые в своей истории.