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Реал Мадрид – самый успешный клуб в истории Суперкубка УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Очередной рекорд для сливочных

Реал Мадрид – самый успешный клуб в истории Суперкубка УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

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Обладатель Лиги чемпионов выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз. Это новый рекорд в истории турнира. До этого розыгрыша "королевский клуб" делил пальму первенства вместе с "Барселоной" и "Миланом" (по пять побед).

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Интересно, что столичный гранд завоевал все трофеи соревнования в XXI веке, начиная с 2002-го. В этом промежутке коллектив уступил только в 2018-м, когда "Атлетико" оказался сильнее (2:4). За последние 10 лет "лос бланкос" пополнили коллекцию пятью трофеями соревнования.

Также "Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству участий в Суперкубке (9).

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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