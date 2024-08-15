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Реал Мадрид – самый успешный клуб в истории Суперкубка УЕФА
Очередной рекорд для сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель Лиги чемпионов выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз. Это новый рекорд в истории турнира. До этого розыгрыша "королевский клуб" делил пальму первенства вместе с "Барселоной" и "Миланом" (по пять побед).
Интересно, что столичный гранд завоевал все трофеи соревнования в XXI веке, начиная с 2002-го. В этом промежутке коллектив уступил только в 2018-м, когда "Атлетико" оказался сильнее (2:4). За последние 10 лет "лос бланкос" пополнили коллекцию пятью трофеями соревнования.
Также "Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству участий в Суперкубке (9).
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