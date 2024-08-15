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Анчелотти, Карвахаль и Модрич – рекордсмены по количеству выигранных Суперкубков УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Еще одно достижение для главного тренера и возрастных лидеров

Анчелотти, Карвахаль и Модрич – рекордсмены по количеству выигранных Суперкубков УЕФА

Фото - УЄФА

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Дани Карвахаль и Лука Модрич выиграли пятый Суперкубок УЕФА за период футбольной карьеры – это новый рекорд. Они опередили бывших одноклубников Тони Крооса и Карима Бензема, а еще Дани Алвеса и Паоло Мальдини.

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Игроки провели 6 матчей в борьбе за трофей. Это также новый рекорд с 1998 года, когда Суперкубок начали разыгрывать в одном поединке на нейтральном стадионе, а не в двух встречах на полях участников.

Карло Анчелотти выиграл 5-й трофей в качестве тренера, опередив Пепа Гвардиолу. Кроме того, итальянский специалист поднимал Суперкубок в 1990-м, когда защищал цвета "Милана", который победил "Сампдорию".

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Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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