Анчелотти, Карвахаль и Модрич – рекордсмены по количеству выигранных Суперкубков УЕФА

Дани Карвахаль и Лука Модрич выиграли пятый Суперкубок УЕФА за период футбольной карьеры – это новый рекорд. Они опередили бывших одноклубников Тони Крооса и Карима Бензема, а еще Дани Алвеса и Паоло Мальдини.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игроки провели 6 матчей в борьбе за трофей. Это также новый рекорд с 1998 года, когда Суперкубок начали разыгрывать в одном поединке на нейтральном стадионе, а не в двух встречах на полях участников.

Карло Анчелотти выиграл 5-й трофей в качестве тренера, опередив Пепа Гвардиолу. Кроме того, итальянский специалист поднимал Суперкубок в 1990-м, когда защищал цвета "Милана", который победил "Сампдорию".