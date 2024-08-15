Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти, Карвахаль и Модрич – рекордсмены по количеству выигранных Суперкубков УЕФА
Еще одно достижение для главного тренера и возрастных лидеров
Фото - УЄФА
Дани Карвахаль и Лука Модрич выиграли пятый Суперкубок УЕФА за период футбольной карьеры – это новый рекорд. Они опередили бывших одноклубников Тони Крооса и Карима Бензема, а еще Дани Алвеса и Паоло Мальдини.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Игроки провели 6 матчей в борьбе за трофей. Это также новый рекорд с 1998 года, когда Суперкубок начали разыгрывать в одном поединке на нейтральном стадионе, а не в двух встречах на полях участников.
Карло Анчелотти выиграл 5-й трофей в качестве тренера, опередив Пепа Гвардиолу. Кроме того, итальянский специалист поднимал Суперкубок в 1990-м, когда защищал цвета "Милана", который победил "Сампдорию".
Популярное сейчас
- ЛЕ. Исторический вечер для молдавского Петрокуба - минимум основной раунд ЛК, семь голов от латвийцев
- Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
- Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка
- Реал Мадрид - Аталанта: Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Украинские дроны совершили самую масштабную атаку на четыре военных аэродрома РФ