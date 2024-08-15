Беллингем: Мбаппе не только полагается на свое качество, но и работает как собака

В среду "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА, победив "Аталанту" со счетом 2:0. Игру подытожил полузащитник мадридцев Джуд Беллингем, признанный лучшим игроком матча. Его слова приводит Eurosport.

На вопрос об игре на более глубокой позиции в центре поля, чем та, к которой привык в предыдущем сезоне, англичанин ответил: "Думаю, тренер полагается на меня, на мое чутье в плане занятия позиций. Когда нужно, я могу продвинуться вперед, а когда нужно - помогать в построении атак в глубине поля. Все, что тренер захочет от меня, я сделаю. Я не знаю, смогу ли я постоянно забивать и создавать голы. Надеюсь, что я всегда буду участвовать в помощи команде добыть победу. Это наиболее важно для меня".

"Наша команда выглядит по-новому, и сегодня у нас все сложилось. Иногда нужно время, и в первом тайме, думаю, мы просто пытались адаптироваться. А затем во втором все сложилось, и мы заиграли блестяще. В целом это было весело. Нужно наслаждаться такими вечерами. Но в воскресенье нас ожидает игра, и потому нам нужно сразу же возвращаться к работе".

"Если мы будем делать все хорошо, а мы хотим этого, мы обеспечим себе долгий сезон".

Беллингему также задали вопрос о новичке команды Килиане Мбаппе, забившем уже в своем первом матче именно с его паса: "Он великолепен", - ответил Джуд. "Настолько острый, настолько техничный игрок и отличный командный игрок. Он не только полагается на свое качество, но и работает как собака на команду, как и все другие ребята. Надо отдать ему должное, он этого заслуживает".

В воскресенье "Реал" начнет сезон в испанской Примере матчем против "Мальорки".