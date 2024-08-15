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Анчелотти: Аталанта заставила нас по-настоящему страдать

Суперкубок УЕФА

Пока силы не закончились

Анчелотти: Аталанта заставила нас по-настоящему страдать

Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА, победив "Аталанту" со счетом 2:0. Игру в интервью Sky Sport Italia подытожил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти. Его слова приводит Football Italia:

"Это была хорошая игра. "Аталанта" заставила нас по-настоящему страдать в первом тайме. Они находили свободное пространство и выиграли много единоборств. А когда их давление и их физическая мощь в единоборствах упали после перерыва, мы начали находить свободное пространство в атаке, и в таких ситуациях наши атакующие игроки очень эффективны".

На напоминание о словах Хосепа Гвардиолы несколько лет назад о том, что игра против "Аталанты" похожа на поход к стоматологу, Анчелотти отреагировал согласием: "Это все еще так. Играть против "Аталанты" - это как быть у стоматолога. Мои игроки были несколько раздраженными в перерыве, поскольку они не могли делать то, что хотели. Я сказал им быть терпеливыми, потому что соперник очень, очень хорошо организован".

"Аталанта" играла очень хорошо и заставляла нас страдать".

На вопрос о смене позиций игроков атаки "Реала" итальянский наставник ответил так: "Они должны быть мобильными. Мне все равно, играют ли они справа, слева или в центре, пока они перекрывают пространство и направления и прежде всего помогают команде отобрать мяч. И это то, что они делали".

Анчелотти также согласился с выбором Джуда Беллингема игроком матча: "Он - замечательный игрок, здесь никаких споров быть не может. Его игра во втором тайме была изумительной. Тем более, что он тренируется с нами после возвращения из отпуска лишь неделю".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Леон Вургафт
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