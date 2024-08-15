Килиан Мбаппе: У нас нет лимита. Если я могу забить 50 голов, то 50, но самое главное - выигрывать как команда

Вчера «Реал Мадрид» в поединке за Суперкубок УЕФА победил «Аталанту» со счетом 2:0. Автором второго мяча стал Килиан Мбаппе, для которого это был дебют в официальных матчах за «сливочных». Французский нападающий после поединка поделился впечатлениями от первого добытого трофея в составе новой команды.

«Замечательный вечер. Я долго ждал этого момента, чтобы сыграть в этой футболке, с этим гербом и для этих болельщиков. Это большой момент для меня. Мы также выиграли титул, и мы знаем, что это очень важно, здесь всегда нужно побеждать. Цель важна, но удовольствие от игры еще важнее. Я очень хотел это сделать, и сегодня был отличный день. Здесь у нас лучшие на всех позициях. Я очень рад играть с тем составом, который у нас есть. Я уверен, что мы будем совершенствоваться, и я первый, кто будет совершенствоваться. Мы - «Реал Мадрид». У нас нет лимита. Если я могу забить 50 голов, то 50, но самое главное - выигрывать как команда», - цитирует Килиана Мбаппе Marca.

Добавим, что в это воскресенье французский нападающий может дебютировать в Ла Лиге в выездном матче против «Мальорки».