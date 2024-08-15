  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. Дебютный гол Мбаппе. Реал - Аталанта 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебютный гол Мбаппе. Реал - Аталанта 2:0. Видео голов и обзор матча

Суперкубок УЕФА

Во втором тайме мадридцы разыгрались

Дебютный гол Мбаппе. Реал - Аталанта 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" одержал уверенную победу над "Аталантой" (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.

Открыл счёт в поединке с передачи Винисиуса Жуниора Федерико Вальверде, а второй раз ворота итальянской команды благодаря ассисту Джуда Беллингема поразил новичок "сливочных" Килиан Мбаппе.

Таким образом, "Реал" завоевал рекордный шестой Суперкубок УЕФА.

14 августа. Суперкубок УЕФА.

"Реал" — "Аталанта" 2:0

Голы: Вальверде 59, Мбаппе 68

По теме
yellow-arrow
Килиан Мбаппе: У нас нет лимита. Если я могу забить 50 голов, то 50, но самое главное - выигрывать как команда
yellow-arrow
Анчелотти, Карвахаль и Модрич – рекордсмены по количеству выигранных Суперкубков УЕФА
yellow-arrow
Анчелотти: Аталанта заставила нас по-настоящему страдать
Аталанта (Бергамо) Суперкубок УЕФА Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости