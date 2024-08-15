Суперкубок УЕФА
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Дебютный гол Мбаппе. Реал - Аталанта 2:0. Видео голов и обзор матча
Во втором тайме мадридцы разыгрались
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" одержал уверенную победу над "Аталантой" (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА.
Открыл счёт в поединке с передачи Винисиуса Жуниора Федерико Вальверде, а второй раз ворота итальянской команды благодаря ассисту Джуда Беллингема поразил новичок "сливочных" Килиан Мбаппе.
Таким образом, "Реал" завоевал рекордный шестой Суперкубок УЕФА.
14 августа. Суперкубок УЕФА.
"Реал" — "Аталанта" 2:0
Голы: Вальверде 59, Мбаппе 68
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Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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