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Вальверде - после 2:0 с Аталантой: Иногда Реалу было трудно и мы не могли попасть в свой ритм
Комментарий одного из автора успеха "сливочных" во вчерашней игре
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА над "Аталантой" (2:0).
"Такая победа действительно приносит удовлетворение после проделанной командой работы. Прежде всего, я хочу поздравить наших соперников. Думаю, они провели отличный матч, особенно в первом тайме.
Иногда нам было трудно, нам было сложно играть, и мы не могли попасть в свой ритм. Во втором тайме нам удалось найти больше пространства, а после первого гола им пришлось больше открываться, что позволило нам найти бреши в их обороне. Это облегчило нам возможность провести хороший матч.
Забитый гол? За столько лет ты хорошо узнаешь своих товарищей по команде. Я знал, что у нас есть несколько отличных нападающих, которые могут привлечь много внимания со стороны обороны соперника. Как полузащитники мы должны этим пользоваться. Я нашел пространство, пробежал в штрафную, и Вини, как всегда, принял правильное решение. К счастью, это привело к голу", - цитирует уругвайца пресс-служба УЕФА.
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