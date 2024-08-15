  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. Руджери - о поражении от Реала: Аталанта смогла сыграть на равных с лучшей командой мира на сегодня
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руджери - о поражении от Реала: Аталанта смогла сыграть на равных с лучшей командой мира на сегодня

Суперкубок УЕФА

Мнение латераля

Руджери - о поражении от Реала: Аталанта смогла сыграть на равных с лучшей командой мира на сегодня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-летний защитник "Аталанты" Маттео Руджери высказался о матче с "Реалом" (0:2) за Суперкубок УЕФА.

"Нам немного не повезло в моменте с ударом головой Пашалича, их вратарь был хорош. К сожалению, такие детали очень важны. Они воспользовались своими шансами, и это дало результат.

Я счастлив, потому что мы смогли сыграть на равных с лучшей командой мира на сегодня. Нам удалось ограничить их и противостоять им, даже создать несколько моментов. Но когда их индивидуальный класс выходит на первый план - они не оставляют вам много шансов", - цитирует Руджери пресс-служба УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Вальверде - после 2:0 с Аталантой: Иногда Реалу было трудно и мы не могли попасть в свой ритм
yellow-arrow
Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
yellow-arrow
Дебютный гол Мбаппе. Реал - Аталанта 2:0. Видео голов и обзор матча
Аталанта (Бергамо) Суперкубок УЕФА Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости