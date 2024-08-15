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Руджери - о поражении от Реала: Аталанта смогла сыграть на равных с лучшей командой мира на сегодня
Мнение латераля
Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний защитник "Аталанты" Маттео Руджери высказался о матче с "Реалом" (0:2) за Суперкубок УЕФА.
"Нам немного не повезло в моменте с ударом головой Пашалича, их вратарь был хорош. К сожалению, такие детали очень важны. Они воспользовались своими шансами, и это дало результат.
Я счастлив, потому что мы смогли сыграть на равных с лучшей командой мира на сегодня. Нам удалось ограничить их и противостоять им, даже создать несколько моментов. Но когда их индивидуальный класс выходит на первый план - они не оставляют вам много шансов", - цитирует Руджери пресс-служба УЕФА.
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