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Перес - после дебютного гола Мбаппе за Реал: Он очень счастлив
Функционер ответил на вопрос о звёздном новичке
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал комментарий после победы над "Аталантой" в Суперкубке УЕФА со счётом 2:0.
"Я очень счастлив. Мы только начинаем сезон, это наш первый титул, и это вдохновит нас сделать все возможное, придаст нам энергии на сезон, который, как мы все знаем, будет очень трудным.
Тот факт, что Мбаппе дебютировал в футболке "Реала", забив гол, придаст ему большую уверенность в том, что он сможет провести хороший сезон. Он очень счастлив. Когда он получил свою медаль, он был счастлив. Нелегко дебютировать в "Реале", забив гол, он отлично начал", - приводит слова Переса официальный сайт "сливочных".
Напомним, Килиан Мбаппе забил второй гол "Реала" в игре с "Аталантой".
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