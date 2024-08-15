Перес - после дебютного гола Мбаппе за Реал: Он очень счастлив

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал комментарий после победы над "Аталантой" в Суперкубке УЕФА со счётом 2:0.

"Я очень счастлив. Мы только начинаем сезон, это наш первый титул, и это вдохновит нас сделать все возможное, придаст нам энергии на сезон, который, как мы все знаем, будет очень трудным.

Тот факт, что Мбаппе дебютировал в футболке "Реала", забив гол, придаст ему большую уверенность в том, что он сможет провести хороший сезон. Он очень счастлив. Когда он получил свою медаль, он был счастлив. Нелегко дебютировать в "Реале", забив гол, он отлично начал", - приводит слова Переса официальный сайт "сливочных".