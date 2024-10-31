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Экс-игрок Динамо Кочубинский: В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех
И даже такую суперзвезду, как Блохина
Бывший игрок "
"Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: "Убирайся отсюда!". Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры. Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех", – сказал Кочубинский.
Напомним, что именно Блохин принес "Динамо" победу в Суперкубке УЕФА в 1975. Форвард забил три мяча в ворота мюнхенцев в двух матчах.
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