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Экс-игрок Динамо Кочубинский: В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех

Суперкубок УЕФА
Обновлено

И даже такую суперзвезду, как Блохина

Экс-игрок Динамо Кочубинский: В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех

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Бывший игрок "Динамо" Станислав Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА-1975 против "Баварии" в 1975-м году.

"Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: "Убирайся отсюда!". Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры. Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех", – сказал Кочубинский.

Напомним, что именно Блохин принес "Динамо" победу в Суперкубке УЕФА в 1975. Форвард забил три мяча в ворота мюнхенцев в двух матчах.

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Олег Блохин Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 16:44
Хтось чув про такого гравця ? Де ви його висрали ? Аби нагадити та оЧЕРНИти великого Лобановського та ДИНАМО ! Ганьба тобі Черниш !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
31.10.2024 в 16:44
Хтось чув про такого гравця ? Де ви його висрали ? Аби нагадити та оЧЕРНИти великого Лобановського та ДИНАМО ! Ганьба тобі Черниш !
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