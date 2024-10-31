Экс-игрок Динамо Кочубинский: В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех

Бывший игрок " Динамо " Станислав Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА-1975 против "Баварии" в 1975-м году.

"Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: "Убирайся отсюда!". Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры. Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех", – сказал Кочубинский.

Напомним, что именно Блохин принес "Динамо" победу в Суперкубке УЕФА в 1975. Форвард забил три мяча в ворота мюнхенцев в двух матчах.