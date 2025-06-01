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Определились команды, которые в августе разыграют Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
Обновлено

Матч состоится в Италии

Определились команды, которые в августе разыграют Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 31 мая, "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов разгромил "Интер" и завоевал титул. Эта победа дала возможность команде Энрике претендовать на еще один трофей.

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Парижане примут участие в решающем матче за Суперкубок УЕФА. Соперником французской команды станет победитель Лиги Европы "Тоттенхэм".

Поединок состоится 13 августа в итальянском Удине на стадионе "Фриули", который вмещает 25 144 зрителей.

Это будет юбилейный, 50 розыгрыш Суперкубка УЕФА. Также одна из команд впервые поднимет над головой этот трофей, ведь ни ПСЖ, ни “Тоттенхэм” ранее не побеждали в этом соревновании.

В 1996 году "Пари Сен-Жермен" уже играл в Суперкубке УЕФА. Тогда по сумме двух матчей победил "Ювентус" со счетом 9:2 (3:1, 6:1). Для "Тоттенхэма" это будет дебют.

ПСЖ и "Тоттенхэм" впервые в истории сыграют в официальном матче. В июле 2017 года они встречались на товарищеском турнире в США – тогда “шпоры” победили со счетом 4:2.

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