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Швейцарский Сьон лишился тренера-чемпиона мира

Швейцария
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Швейцарский Сьон лишился тренера-чемпиона мира

sport.cs

Новина українською

"Сьон" уволил тренера Фабио Гроссо после 5 матчей без побед в швейцарской Суперлиге.

Поражение от "Лугано" со счетом 0:3 в четверг был последним во главе с коучем Гроссо. "Сьон" объявил, что обладатель Кубка мира уволен с поста главного тренера.

Руководство клуба решило уволить Фабио Гроссо. На воскресный матч в Лозанне клуб выйдет без главного тренера, а с понедельника мы начнем искать нового тренера, - сообщили в клубе.

"Сьон" набрал 2 очка в последних 5 играх и занимает 9 место в таблице.

Гроссо возглавлял "Сьон" с конца августа 2020 года.

Фабио является чемпионом мира в составе сборной Италии 2006 года. С 2014 года работает тренером. Возглавлял "Бари", "Эллас Верону" и "Брешию".

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В статье: ФК Сьон Фабио Гроссо
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