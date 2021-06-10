Янг Бойз отдал тренера в Германию и нашел нового там же

Действующий чемпион Швейцарии бернский "Янг Бойз" получил нового наставника. Тренером стал 49-летний Давид Вагнер, у него немецкое и американское гражданство.

Он начал тренерскую карьеру в 2007 году с молодежной команды немецкого клуба "Хоффенхайм". В период с 2011 по 2015 год он возглавлял вторую команду "Боруссии" Дортмунд, прежде чем перейти в английский "Хаддерсфилд" в ноябре 2015 года. На севере Англии Вагнер писал историю клуба: в сезоне 2016/17 вышел с ним в АПЛ, а затем вылетел. Работал в "Шальке-04" с лета 2019 до осени 2020 года.

За время карьеры игрока выступал за "Хайнсхайм", "Франкфурт", "Майнц", "Шальке", "Вальдхоф", "Мангейм" и "Дармштадт". Закончил свою игровую карьеру летом 2002 года.

С Давидом Вагнером придет помощник Кристоф Бюлер - 44-летний немец, который уже работал с Вагнером в Дортмунде, Хаддерсфилде и Шальке-04.

Спортивный директор "Янг Бойз" Кристоф Шпихер сказал:

Мы провели переговоры с несколькими кандидатами и сразу заметили Давида Вагнера. Он подходит нам как в футбольном плане, так и в человеческих качествах. Он - очень захватывающая личность, благодаря своей амбициозной, но очень приятной манере он идеально вписывается в наш профиль. Его знания поражают; Давид уже работал в высших лигах и исповедует привлекательный и динамичный футбол. Он доказал, что под его опекой молодые игроки растут, - цитирует Спортдир сайт клуба.

Предыдущий тренер швейцарского Янг ​​Бойз Жерардо Сеоане (работал с 2018 года) недавно возглавил немецкий Байер.