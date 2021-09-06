Директор Шерифа: Вернидуб сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы сыграть в Лиге чемпионов

Директор "Шерифа" Важа Тархнишвили рассказал о том, благодаря чему команда смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов .

- "Шериф" многих приятно удивил и шокировал. Как вы восприняли попадание команды в групповой этап Лиги чемпионов?

- Когда у тебя есть цель или мечта, и ты идешь к ней, а потом достигаешь - это большое счастье. Но я, например, дня три чувствовал опустошение внутри. Не понял, что мы сделали и как это сделали. Честно говоря, даже сейчас на все сто процентов не осознал, куда мы попали.

- Проход загребского "Динамо" выглядел очень уверенно. Победа 3:0 в Тирасполе стала для вас неожиданностью?

- Наш путь в квалификации получился особенным - с каждой игрой мы прибавляли. Если вы смотрели поединок с Загребом, вы помните, что мы могли забивать и четвертый, и пятый. Тренерский штаб, футболисты, весь клуб совместно видели мечту. Вот она, совсем рядом. Мы выиграли не случайно, это закономерность.

- Когда впервые в клубе задумались о приглашении Юрия Вернидуба и кто первый назвал его фамилию в качестве потенциального главного тренера?

- С Николаевичем я был заочно знаком очень давно. Даже недавно на сборах пересекались, когда он солигорский "Шахтер" тренировал - были рядом, смотрели его игры. Знал, что "Заря" с ним добилась отличных результатов. Мой друг, агент Сергей Бусуйок первым произнес имя Вернидуба. Мол, можно организовать встречу, пообщаться. Я сразу ухватился за эту идею.

- Когда состоялся разговор?

- В декабре вместе сели, все обсудили. Наши идеи, наши мысли, наше виденье почти совпадают. Думаю, на 99 процентов. Кстати, вспоминаю наше знакомство. Говорю ему: "Николаевич, я дважды как футболист принимал участие в Лиге Европы. В 2017 году был там как руководитель. Ты с "Зарей" дважды в группе этого турнира выступал". А потом пошутил: "Эта Лига Европы уже достала. Давай замахнемся на Лигу чемпионов!"

- Вернидуб согласился?

- Сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы воплотить свою мечту и сыграть в Лиге чемпионов. Так и получилось.