Штеффен сделал самый быстрый хет-трик в истории Швейцарии. Ранее игрок забивал за сборную лишь однажды

Швейцария с разгромным счетом победила Беларусь (5:0) в 1-м туре квалификации Евро-2024.

В первом тайме три мяча забил Ренато Штеффен из "Лугано". До этого в активе швейцарского полузащитника находился один гол в 28 матчах за национальную команду.

Это самый быстрый хет-трик в истории сборной Швейцарии. На 59-й минуте Ренато был заменен.

31-летний Штеффен известен благодаря выступлениям в составе "Янг Бойз", "Базеля" и "Вольфсбурга". В текущем сезоне он играет за "Лугано" - на его счету три гола и пять ассистов в 18 матчах.