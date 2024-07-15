  1. UA-Футбол ⚽
  2. Швейцария
  3. Шачири завершает карьеру в сборной Швейцарии
В тренде

Шачири завершает карьеру в сборной Швейцарии

Швейцария

Вот и всё

Шачири завершает карьеру в сборной Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

32-летний Джердан Шачири, бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля", объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

"Пришло время попрощаться со сборной", - написал Джердан в Instagram. "Остаются прекрасные воспоминания, и я хочу поблагодарить всех вас".

Шачири провел 125 матчей за национальную команду Швейцарии, забил 32 гола. Он является единственным швейцарским игроком, который участвовал в семи крупных турнирах, от Чемпионата мира 2010 года до Евро-2024.

По теме
yellow-arrow
Петер Зайдлер возглавит немецкий Бохум
yellow-arrow
Штутгарт выкупил игрока Санкт-Галлена Леонидаса Стергиу
yellow-arrow
Леонидас Стергиу может остаться в Штутгарте на постоянной основе
Швейцария Джердан Шачири
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости