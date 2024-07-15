Шачири завершает карьеру в сборной Швейцарии
Вот и всё
Getty Images/Global Images Ukraine
32-летний Джердан Шачири, бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля", объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.
"Пришло время попрощаться со сборной", - написал Джердан в Instagram. "Остаются прекрасные воспоминания, и я хочу поблагодарить всех вас".
Шачири провел 125 матчей за национальную команду Швейцарии, забил 32 гола. Он является единственным швейцарским игроком, который участвовал в семи крупных турнирах, от Чемпионата мира 2010 года до Евро-2024.
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