Шачири завершает карьеру в сборной Швейцарии

32-летний Джердан Шачири, бывший игрок "Баварии" и "Ливерпуля", объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

"Пришло время попрощаться со сборной", - написал Джердан в Instagram. "Остаются прекрасные воспоминания, и я хочу поблагодарить всех вас".

Шачири провел 125 матчей за национальную команду Швейцарии, забил 32 гола. Он является единственным швейцарским игроком, который участвовал в семи крупных турнирах, от Чемпионата мира 2010 года до Евро-2024.