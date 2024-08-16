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Официально: Базель подписал контракт с Шакири

Швейцария

Клуб пока не сообщает деталей сделки

Официально: Базель подписал контракт с Шакири

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Джердан Шакири недавно разорвал контракт с "Чикаго Файр". Футболист уже нашел себе другой клуб.

Игрок подписал контракт с ФК "Базель". Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что хавбек заключил договор до 30 июня 2027 года.

Джердан за всю свою карьеру сыграл 496 матчей, в которых забил 92 гола и отдал 88 результативных передач.

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Базель Джердан Шакири
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Источник:
FC Basel
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
16.08.2024 в 16:30
потужно!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
16.08.2024 в 16:30
потужно!
Ответить
1
0

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