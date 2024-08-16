Официально: Базель подписал контракт с Шакири
Клуб пока не сообщает деталей сделки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Джердан Шакири недавно разорвал контракт с "Чикаго Файр". Футболист уже нашел себе другой клуб.
Игрок подписал контракт с ФК "Базель". Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что хавбек заключил договор до 30 июня 2027 года.
Unseri Nr. 10 ???? @XS_11official #FCBasel1893 #AlliZämme #BrennefürdrFCB #rotblaulive— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 16, 2024
Transferiere jetzt auch du zur @baloise_ch pic.twitter.com/ZqZHEclMkQ
Джердан за всю свою карьеру сыграл 496 матчей, в которых забил 92 гола и отдал 88 результативных передач.
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Источник:FC Basel
Опубликовал: Екатерина Власова
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Nevermore (Донецк)
16.08.2024 в 16:30
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