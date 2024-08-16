Официально: Базель подписал контракт с Шакири

Полузащитник Джердан Шакири недавно разорвал контракт с "Чикаго Файр". Футболист уже нашел себе другой клуб.

Игрок подписал контракт с ФК "Базель". Клуб пока не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что хавбек заключил договор до 30 июня 2027 года.

Джердан за всю свою карьеру сыграл 496 матчей, в которых забил 92 гола и отдал 88 результативных передач.