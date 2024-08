Ян Зоммер завершил карьеру в национальной сборной

Ян Зоммер решил завершить свою карьеру в национальной сборной после Евро-2024 в Германии. 35-летний голкипер провел 94 международных матчей за Швейцарию, а последним поединком для него было четвертьфинальное противостояние чемпионата Европы против Англии в Дюссельдорфе 6 июля.

"После тщательных раздумий я решил завершить карьеру вратаря национальной сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в течение двенадцати лет в 94 международных матчах на самом высоком уровне. С завершением еще одного великолепного финального раунда на чемпионате Европы в нашей соседней стране Германии, где я ранее провел незабываемые годы в Бундеслиге, пришло время попрощаться. Время, проведенное в национальной сборной, много значило для меня. Я с гордостью вспоминаю много незабываемых моментов, захватывающие игры, победы, которые мы праздновали вместе, и вызовы, которые мы преодолевали вместе. Национальная сборная была важной частью моей жизни с 15 лет. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех моих товарищей по команде, весь персонал, тренеров и, конечно же, мою семью, мою личную команду и швейцарских болельщиков. Без вашей поддержки, вашего доверия и веры в меня эти успехи были бы невозможны. Вы всегда давали мне мотивацию выступать как можно лучше", - говорится в заявлении Яна Зоммера.

