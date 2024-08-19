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Ян Зоммер завершил карьеру в национальной сборной

Швейцария

Игроку не хватило совсем немного, чтобы отыграть за Швейцарию 100 матчей

Ян Зоммер завершил карьеру в национальной сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ян Зоммер решил завершить свою карьеру в национальной сборной после Евро-2024 в Германии. 35-летний голкипер провел 94 международных матчей за Швейцарию, а последним поединком для него было четвертьфинальное противостояние чемпионата Европы против Англии в Дюссельдорфе 6 июля.

"После тщательных раздумий я решил завершить карьеру вратаря национальной сборной Швейцарии. Для меня было большой честью и привилегией представлять свою страну в течение двенадцати лет в 94 международных матчах на самом высоком уровне. С завершением еще одного великолепного финального раунда на чемпионате Европы в нашей соседней стране Германии, где я ранее провел незабываемые годы в Бундеслиге, пришло время попрощаться. Время, проведенное в национальной сборной, много значило для меня. Я с гордостью вспоминаю много незабываемых моментов, захватывающие игры, победы, которые мы праздновали вместе, и вызовы, которые мы преодолевали вместе. Национальная сборная была важной частью моей жизни с 15 лет. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех моих товарищей по команде, весь персонал, тренеров и, конечно же, мою семью, мою личную команду и швейцарских болельщиков. Без вашей поддержки, вашего доверия и веры в меня эти успехи были бы невозможны. Вы всегда давали мне мотивацию выступать как можно лучше", - говорится в заявлении Яна Зоммера.

Отметим, что 35-летний швейцарский голкипер сосредоточится теперь исключительно на выступлениях за миланский "Интер".

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Источник:
Збірна Швейцарії
Опубликовал: Александр Гресь
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