Соперник Шахтера в Лиге чемпионов уволил главного тренера
Команда занимает последнее место в чемпионате и еврокубках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Янг Бойз" прекратил сотрудничество с главным тренером Патриком Раменом, сообщает клубная пресс-служба.
Рамен возглавил "желто-черных" только этим летом и вывел команду в основной этап Лиги чемпионов, дважды обыграв "Галатасарай" (3:2, 1:0). В чемпионате страны команда с 6 очками занимает последнее место - 1 победа, 3 ничьих и 5 поражений.
В Лиге чемпионов ситуация не лучше. Швейцарцы проиграли "Астон Вилле" (0:3) и "Барселоне" (0:5), и занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Стоит отметить, что в 4-м туре "Янг Бойз" встретится с донецким "Шахтером". Матч состоится 6 ноября.
Исполняющим обязанности наставника главной команды назначен Жоэл Маньен, который возглавляет молодежную команду швейцарцев. Его кандидатура - временная. После назначения нового тренера, специалист вернется к работе с командой U-21.
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