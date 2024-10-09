Соперник Шахтера в Лиге чемпионов уволил главного тренера

"Янг Бойз" прекратил сотрудничество с главным тренером Патриком Раменом, сообщает клубная пресс-служба.

Рамен возглавил "желто-черных" только этим летом и вывел команду в основной этап Лиги чемпионов, дважды обыграв "Галатасарай" (3:2, 1:0). В чемпионате страны команда с 6 очками занимает последнее место - 1 победа, 3 ничьих и 5 поражений.

В Лиге чемпионов ситуация не лучше. Швейцарцы проиграли "Астон Вилле" (0:3) и "Барселоне" (0:5), и занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Стоит отметить, что в 4-м туре "Янг Бойз" встретится с донецким "Шахтером". Матч состоится 6 ноября.

Исполняющим обязанности наставника главной команды назначен Жоэл Маньен, который возглавляет молодежную команду швейцарцев. Его кандидатура - временная. После назначения нового тренера, специалист вернется к работе с командой U-21.