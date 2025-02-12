Экс-защитник сборной Франции и Ман Сити перешел в один из самых титулованных клубов Швейцарии

Бенжамен Менди перешёл из французского "Лорьяна" в швейцарский "Цюрих".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 млн. евро.

"Мы, конечно, очень рады, а также немного гордимся тем, что смогли подписать контракт с таким высококлассным игроком. Он также будет важной опорой, особенно для наших молодых игроков", — сказал президент "Цюриха" Анчилло Канепа.

В течение карьеры Менди выступал за "Гавр", "Марсель", "Монако", "Манчестер Сити" и "Лорьян". Также на счету Бенджамена 10 матчей в составе сборной Франции.

На данный момент "Цюрих" находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Швейцарии.