Сегодня вингер Зальцбурга пройдет медосмотр в Ливерпуле

На прошлой неделе "Ливерпуль" начал переговоры с руководством "Зальцбурга" касательно трансфера 24-летнего вингера Такуми Минамино – в контракте японца указана сумма отступных в размере 7,25 миллиона фунтов стерлингов.

Ожидается, что официально о переходе объявят 1 января. Sky Sports News сообщает, что сегодня Такуми пройдет медицинское обследование на базе мерсисайдцев. Ранее мы отмечали, что Минамино стал автором гола в ворота "Ливерпуля" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, а также очень впечатлил Юргена Клоппа своей игрой.

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В 2015 году Минамино присоединился к австрийскому клубу всего за 1 миллион фунтов стерлингов, он перешел в "Зальцбург" из "Сересо Осаки".