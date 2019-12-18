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Сегодня вингер Зальцбурга пройдет медосмотр в Ливерпуле

Трансферы
(2 голосов)

Как же стремительно и четко действуют "красные" на трансферном рынке с приходом Клоппа

Сегодня вингер Зальцбурга пройдет медосмотр в Ливерпуле
Новина українською

На прошлой неделе "Ливерпуль" начал переговоры с руководством "Зальцбурга" касательно трансфера 24-летнего вингера Такуми Минамино – в контракте японца указана сумма отступных в размере 7,25 миллиона фунтов стерлингов.

Ожидается, что официально о переходе объявят 1 января. Sky Sports News сообщает, что сегодня Такуми пройдет медицинское обследование на базе мерсисайдцев. Ранее мы отмечали, что Минамино стал автором гола в ворота "Ливерпуля" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, а также очень впечатлил Юргена Клоппа своей игрой.

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В 2015 году Минамино присоединился к австрийскому клубу всего за 1 миллион фунтов стерлингов, он перешел в "Зальцбург" из "Сересо Осаки".

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В статье: Зальцбург (Австрия) Ливерпуль Зальцбург Такуми Минамино
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Комментарии (3)
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George_D (Харьков)
18.12.2019 в 14:17
Тю. Я думал, первым из нынешнего Зальцбурга заберут Холланда.
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Siren05 (Мариуполь)
18.12.2019 в 12:02
Я наблюдал за игрой Зальцбурга с Ливерпулем. " Удивительно", но мне Минамино тоже очень понравился. :) На поле выделялся своей яркой, смелой игрой и хорошей техникой. Я ещё тогда подумал: " Такой игрока, а не в топ команде " Не удивительно. что и Клоппу он тоже понравился и он быстро принял решение о покупке этого игрока. Надеюсь, что решение правильное...
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okolegko (Київ)
18.12.2019 в 13:10
Тим паче всього за 7 млн. Фактично, "на шару". Головне, щоб розкрився
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