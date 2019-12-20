Fotomac: Озил может уйти в аренду в турецкий клуб
"Фенербахче" ждет Месута?
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может присоединиться к "канарейкам" уже в январе, как сообщает турецкое издание Fotomac. Стамбульцы крайне близки к осуществлению аренды 31-летнего немца до конца сезона.
Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли, который, к слову, ранее работал в "Ливерпуле" и "Тоттенхэме", находится в настоящее время в Лондоне. Сообщается, что сделку по Озилу могут заключить уже на этой неделе.
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Контракт хавбека с "канонирами" рассчитан до июня 2021 года. Недавно Фредрик Юнгберг сменил Унаи Эмери на тренерском мостике команды, но настроение лидеров, как и результаты – не изменилось.
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