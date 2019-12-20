На услуги Луческу появился претендент из Швейцарии

Швейцарский "Сьон" рассматривает 74-летнего румына Мирчу Луческу, который в 2004-2016 годах возглавлял донецкий "Шахтер", как одного из кандидатов на пост главного тренера.

Как сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на румынские источники, президент "Сьона" Кристиан Константин видит преимущество кандидатуры Луческу в том, что тот владеет французским языком - а именно на нем общаются в кантоне Вале, где город Сьон и одноименный футбольный клуб.

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В "Сьоне" слышали, что Луческу размышляет над другим предложением, из бразильского "Сантоса". Знают швейцарцы и то, что жена Мирчи не в восторге от того, что ее муж может переехать в Бразилию.

"А Сьон - ближе к Бухаресту", - отмечают в клубе.

Кроме Мирчи Луческу на пост главного тренера "Сьона" претендует 61-летний босниец Мехмед Баздарович.

"Сьон", двукратный чемпион Швейцарии и 13-кратный обладатель Кубка страны, пока занимает 7 позицию в турнирной таблице - имеет одинаковое количество очков с "Лугано".