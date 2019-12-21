Иньеста может воссоединиться с Маскерано в Эстудиантесе

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины.

По информации испанского издания Sport, в настоящий момент 35-летний хавбек ведёт переговоры с "Эстудиантесом".

В прошлом месяце "Эстудиантес" подписал экс-партнёра Иньесты Хавьера Маскерано. Кроме того, командой руководит ещё один бывший игрок "блаугранас" Габриэль Милито.

С 2018-го года Иньеста выступает за "Виссел Кобе". Его контракт с японским клубом действует до января 2021 года.