Барселона готова расстаться с Семеду – Mundo Deportivo
Португалец не оправдал надежд каталонцев?
"Барселона" готова расстаться с фулбеком команды Нельсоном Семеду, сообщает Mundo Deportivo.
"Блаугранас" уже занялись поисками кандидата на замену португальцу. Он может быть продан уже в ближайшее трансферное окно, если чемпионы Испании получат достойное предложение.
Кроме того, свой шанс в первой команде может получить юный Мусса Ваге, хорошо зарекомендовавший себя в дубле каталонцев.
В этом сезоне Нельсон Семеду провел 18 поединков за "Барселону", в которых отметился тремя ассистами.
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21.12.2019 в 12:57
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