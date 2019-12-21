"Барселона" готова расстаться с фулбеком команды Нельсоном Семеду, сообщает Mundo Deportivo.

"Блаугранас" уже занялись поисками кандидата на замену португальцу. Он может быть продан уже в ближайшее трансферное окно, если чемпионы Испании получат достойное предложение.

Кроме того, свой шанс в первой команде может получить юный Мусса Ваге, хорошо зарекомендовавший себя в дубле каталонцев.

В этом сезоне Нельсон Семеду провел 18 поединков за "Барселону", в которых отметился тремя ассистами.