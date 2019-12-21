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Барселона готова расстаться с Семеду – Mundo Deportivo

Трансферы
(1 голосов)

Португалец не оправдал надежд каталонцев?

Барселона готова расстаться с Семеду – Mundo Deportivo
Новина українською

"Барселона" готова расстаться с фулбеком команды Нельсоном Семеду, сообщает Mundo Deportivo.

"Блаугранас" уже занялись поисками кандидата на замену португальцу. Он может быть продан уже в ближайшее трансферное окно, если чемпионы Испании получат достойное предложение.

Кроме того, свой шанс в первой команде может получить юный Мусса Ваге, хорошо зарекомендовавший себя в дубле каталонцев.

В этом сезоне Нельсон Семеду провел 18 поединков за "Барселону", в которых отметился тремя ассистами.

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В статье: Барселона Нельсон Семеду
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Комментарии (1)
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lucky_guy
21.12.2019 в 12:57
Надеюсь, это правда. Он футболист может и неплохой, но не для Барсы. Взаимодействовать с партнерами нормально не смог
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