Фламенго договорился с Интером о выкупе Габигола

Президент "Фламенго" Родольфо Ландим сообщил, что его клуб договорился с "Интером" о выкупе контракта Габриэля Барбозы.

"Фламенго давно контактирует с Интером. Около трёх месяцев тому мы достигли предварительного соглашения. Все детали улажены. После этого мы обратились к Габиголу , но он предпочёл отложить вопросы о будущем до конца сезона. Мы не видим в этом никакой проблемы, ведь и сами хотим, чтобы он оставался сфокусированным", – цитирует Ландима Fox Sports.

Габигол выступает за "Фламенго" с января этого года на правах аренды. На его счету 34 гола и 11 ассистов в 41 матчах за "красно-чёрных" в этом сезоне.

Ранее сам бразильский снайпер говорил о своём желании перебраться в АПЛ.