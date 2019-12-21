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Фламенго договорился с Интером о выкупе Габигола

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Бразилец может остаться на родине

Фламенго договорился с Интером о выкупе Габигола
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Президент "Фламенго" Родольфо Ландим сообщил, что его клуб договорился с "Интером" о выкупе контракта Габриэля Барбозы.

"Фламенго давно контактирует с Интером. Около трёх месяцев тому мы достигли предварительного соглашения. Все детали улажены.

После этого мы обратились к Габиголу , но он предпочёл отложить вопросы о будущем до конца сезона. Мы не видим в этом никакой проблемы, ведь и сами хотим, чтобы он оставался сфокусированным", – цитирует Ландима Fox Sports.

Габигол выступает за "Фламенго" с января этого года на правах аренды. На его счету 34 гола и 11 ассистов в 41 матчах за "красно-чёрных" в этом сезоне.

Ранее сам бразильский снайпер говорил о своём желании перебраться в АПЛ.

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В статье: Интер (Милан) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Габриэль Барбоза
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