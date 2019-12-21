Милан собирается перехватить Матича у Интера и Атлетико

"Милан" заинтересован в приобретении хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманьи Матича во время зимнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Также 31-летний опорник интересен "Атлетико", однако сам игрок не уверен, что сможет выиграть конкуренцию в центре поля мадридцев.

Ранее сообщалось об желании Антонио Конте воссоединиться с Матичем в "Интере", однако в последнее время подобные слухи совсем сошли на нет.

В этом сезоне Матич провёл всего 7 матчей за "МЮ" во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает в июле 2020 года, однако у клуба есть опция продления сотрудничества ещё на 12 месяцев в одностороннем порядке.