Челси близок к покупке Санчо по схеме Пулишича – СМИ

"Челси" близок к покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо за 120 миллионов фунтов.

На протяжении последнего года за Санчо охотился "Манчестер Юнайтед", также за юным игроком пристально следил "Ливерпуль" и его бывший клуб "Манчестер Сити", однако The Sun утверждает, что в данный момент в борьбе за Джейдона лидирует "Челси".

При этом "Боруссия" хочет сохранить Санчо до конца сезона, поэтому сразу после покупки "синие" вернут игрока обратно в Дортмунд до конца кампании 2019/20. По такой схеме "Челси" приобрел Кристиана Пулишича год назад.

В этом сезоне Санчо отметился 9 голами и 10 ассистами в 15 матчах Бундеслиги.