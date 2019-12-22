Реал не будет предпринимать попытки подписать Погба в январе из-за прогресса Феде Вальверде
"Сливочные" отложили вопрос на лето
"Реал" не собирается предпринимать попытки по подписанию хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в январе, сообщает AS.
26-летний француз является давней трансферной целью для Зинедина Зидана, однако руководство клуба считает его подписание нецелесообразным: из-за прогресса Федерико Вальверде, а также из-за того, что контракт Погба истекает летом 2021, что существенно упростит переговоры в будущем, чем ближе Поль будет к статусу свободного агента.
Погба остаётся вне игры с начала октябре из-за травм лодыжки.
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Комментарии (6)
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Барселиниус (землянин)
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ivst (kharkov)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
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Барселиниус (землянин)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
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victor1306 (Мадрид)
22.12.2019 в 13:24
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