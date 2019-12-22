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Реал не будет предпринимать попытки подписать Погба в январе из-за прогресса Феде Вальверде

Трансферы
(1 голосов)

"Сливочные" отложили вопрос на лето

Реал не будет предпринимать попытки подписать Погба в январе из-за прогресса Феде Вальверде
Новина українською

"Реал" не собирается предпринимать попытки по подписанию хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в январе, сообщает AS.

26-летний француз является давней трансферной целью для Зинедина Зидана, однако руководство клуба считает его подписание нецелесообразным: из-за прогресса Федерико Вальверде, а также из-за того, что контракт Погба истекает летом 2021, что существенно упростит переговоры в будущем, чем ближе Поль будет к статусу свободного агента.

Погба остаётся вне игры с начала октябре из-за травм лодыжки.

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В статье: Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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Барселиниус (землянин)
22.12.2019 в 15:01
Федя ничем не уступает погбе. Хороший хавбек с будущим. К тому же он белый.
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ivst (kharkov)
22.12.2019 в 14:23
по-моему, Погба на сегодняшний день - типичный пример дорогого чемодана без ручки, который тащить трудно, продать нельзя, а выкинуть жалко, и все сообщения в прессе о его блестящих перспективах являются результатом деятельности его агента, потому что всем уже понятно, на что годится этот Балотелли номер 2 - скандалы, капризы, выдуманные травмы и расистские обиды
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
22.12.2019 в 13:48
Где мой коммент?
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Барселиниус (землянин)
22.12.2019 в 15:16
В СБУ на рассмотрении насчёт подозрения в твоём комменте расистских высказываний по отношению к афрофранцузу Погба, а также проявлений антисемитизма на счёт испанца с еврейскими корнями Эрнесто Вальверде. Потом заключение передадут в Интерпол. Ну а там уже и до Гаагского суда недалеко... Так шо готовься потихоньку Ярослав, они шутить не любят.. Когда заходил на сайт, кнопочку внизу справа нажимал? Отож...))
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
22.12.2019 в 13:48
Кому нахер нужен тот Погба...тем более , что у Реала в отличии от Барсы правильный Вальверде
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victor1306 (Мадрид)
22.12.2019 в 13:24
І слава Богу :)
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