Реал не будет предпринимать попытки подписать Погба в январе из-за прогресса Феде Вальверде

В СБУ на рассмотрении насчёт подозрения в твоём комменте расистских высказываний по отношению к афрофранцузу Погба, а также проявлений антисемитизма на счёт испанца с еврейскими корнями Эрнесто Вальверде. Потом заключение передадут в Интерпол. Ну а там уже и до Гаагского суда недалеко... Так шо готовься потихоньку Ярослав, они шутить не любят.. Когда заходил на сайт, кнопочку внизу справа нажимал? Отож...))