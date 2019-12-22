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Ман Сити собирается переманить разрушителя ПСЖ

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Маркиньос попал в сферу интересов "горожан"

Ман Сити собирается переманить разрушителя ПСЖ
UA-Футбол
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"Манчестер Сити" проявляет интерес к оборонцу "Пари Сен-Жермен" Маркиньосу, сообщает Mail on Sunday.

Переговоры бразильца с французским чемпионом о новом контракте застопорились, чем и намерены воспользоваться "горожане". Нынешнее соглашение 25-летнего универсала с парижанами рассчитано до 2022 года.

Под руководством Томаса Тухеля Маркиньос освоил новую для себя позицию в центре поля. В этом сезоне он провёл 14 матчей на позиции центрального полузащитника, а ещё 10 начинал в более привычной для себя роли центрбека.

Также интерес к игроку проявляет мадридский "Реал".

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В статье: Маркиньос Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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