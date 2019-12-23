СМИ: Кавани согласовал трехлетний контракт с клубом из Мадрида

Уругвайский форвард "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани близок к переходу в мадридский "Атлетико" – об сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Испанский клуб уже договорился с 32-летним нападающим о трудовом договоре на 3 года. Источник отмечает, что до завершения сделки "Атлетико" должен продать определенных исполнителей, чтобы не превысить потолок по зарплатной ведомости.

Клубы пока не договорились о трансфере в январе, трансфер может состояться летом. Контракт Кавани с парижанами истекает в июне 2020 года. Ди Марцио отмечает, что соглашение не будет продлено – даже несмотря на любовь фанатов к Эдинсону. Он выступает за французский клуб с 2013 года.