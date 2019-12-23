Вратарь Шальке выберет переезд в Лондон вместо трансфера в Баварию?

Голкипер "горняков" Александр Нюбель покинет "Шальке" в конце сезона. Как сообщает The Sun, в покупке немца крайне заинтересован новый менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо. Португалец видит в 23-летнем вратаре замену травмированному Уго Льорису.

Тем не менее, главным претендентом на футболиста является "Бавария". По информации Bild, Нюбель подпишет с грандом Бундеслиги контракт на 5 лет. Руководство мюнхенского клуба рассматривает Александра как сменщика Мануэля Нойера.

Недавно Нюбель сотворил один из фолов года, чуть не прибив игрока "Айнтрахта". После матча, пострадавший показал следы от шипов.