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Вратарь Шальке выберет переезд в Лондон вместо трансфера в Баварию?

Трансферы
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"Мясник из Гельзенкирхена" может продолжить свое странствие на Туманном Альбионе

Вратарь Шальке выберет переезд в Лондон вместо трансфера в Баварию?
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Голкипер "горняков" Александр Нюбель покинет "Шальке" в конце сезона. Как сообщает The Sun, в покупке немца крайне заинтересован новый менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо. Португалец видит в 23-летнем вратаре замену травмированному Уго Льорису.

Тем не менее, главным претендентом на футболиста является "Бавария". По информации Bild, Нюбель подпишет с грандом Бундеслиги контракт на 5 лет. Руководство мюнхенского клуба рассматривает Александра как сменщика Мануэля Нойера.

Недавно Нюбель сотворил один из фолов года, чуть не прибив игрока "Айнтрахта". После матча, пострадавший показал следы от шипов.

Читайте такжеВИДЕО ужасного столкновения вратаря Шальке и игрока Айнтрахта плюс ФОТО пострадавшего после игры
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В статье: Бавария (Мюнхен) Шальке (Гельзенкирхен) Тоттенхэм (Лондон) Александр Нюбель
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Источник:
The Sun

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