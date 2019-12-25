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Дани Ольмо: Мой этап в Хорватии закончен. Хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать

Трансферы
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Лидер загребского "Динамо" с испанским паспортом желает перейти в другой клуб

Дани Ольмо: Мой этап в Хорватии закончен. Хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать
Новина українською

Полузащитник загребского "Динамо" и национальной сборной Испании Дани Ольмо отметил, что намерен найти новый клуб в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико". Слова хавбека приводит AS.

"Прошлое лето было идеальным моментом сделать шаг вперед. Но я его не сделал и остался счастлив, потому что хотел поиграть в Лиге чемпионов. Но теперь, думаю, мой этап в "Динамо" закончен. Хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать".

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"Я знаю, что меня хотели сделать самым дорогим трансфером в истории Хорватии. Не знаю, поступали ли уже какие-то предложения".

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В статье: Динамо (Загреб) Дани Ольмо
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