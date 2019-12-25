Экс-защитник Динамо может оказаться в клубе из Японии
Сербы туда уже проложили тропу
27-летний бывший защитник киевского "Динамо" Александар Пантич, который еще осенью стал свободным агентом, только теперь имеет шанс трудоустроиться.
В Сербии говорят о заинтересованности в услугах футболиста клуба "Омия Арди", что выступает во второй по значению лиге Японии (J2) и борется за возвращение в главный чемпионат.
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"Омия Арди" Пантич, как сообщает Sportskog, посоветовал сербский ветеран клуба Драган Мрджа. К слову, в клубе уже выступает другой игрок с Балканского полуострова - боснийский форвард Нермин Хаскич.
Добавим, что Пантич выступал в "Динамо" с 2017 года. Сыграл за киевскую команду 15 матчей.
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