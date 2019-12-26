Sport.es: Барселона желает омолодить состав и купить по игроку в каждую линию в следующем году

Каталонский клуб планирует купить по одному исполнителю в каждую линию. Таким образом, согласно разработанной стратегии, "сине-гранатовые" повысят конкуренцию, а также проведут омоложение состава. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство "Барселоны" уже отобрало варианты. В список вошли игроки "Интера" Стефано Сенси и Лаутаро Мартинес. Отмечается, что хавбек "нерадзурри" импонирует боссам каталонцев из-за своей схожести с Хави. Аргентинец же должен заменить Луиса Суареса, но отпугнуть покупателей может ценник в 100 миллионов евро.

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Также испанскому клубу интересен форвард "ПСВ" Дониэлл Мален. Летом команду должны покинуть Иван Ракитич и Артуро Видаль.