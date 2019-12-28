Форлан: Кавани станет отличным усилением для Атлетико

Экс-форвард "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о возможном трансфере нападающего "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани в мадридский клуб.

"Кавани был бы прекрасным приобретением для "Атлетико". Он отлично подошёл бы клубу. Это было бы здорово как и для настоящего этого клуба, так и для развития команды в долгосрочной перспективе. Трансфер должен состояться как можно скорее. Это то, что сейчас нужно Симеоне. Уверен, Кавани сразу заработает авторитет в "Атлетико", — цитирует Форлана Marca.