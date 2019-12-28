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Ювентус и ПСЖ готовят громкий обмен хавбеками

Трансферы
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Клубы могут обменяться игроками в январе

Ювентус и ПСЖ готовят громкий обмен хавбеками
Новина українською

"Ювентус" и "Пари Сен-Жермен" могут совершить громкий обмен хавбеками.

По информации La Gazzetta dello Sport, в январе в Турин может отправиться аргентинский полузащитник Леандро Паредес. В обратном направлении последует Эмре Джан. Оба игрока оцениваются клубами в 40-45 миллионов евро, поэтому вполне вероятен прямой обмен без доплаты.

25-летний Джан пополнил ряды "бьянконери" перед началом прошлого сезона на правах свободного агента. С приходом Маурицио Сарри немец лишь дважды вышел в стартовом составе команды в Серии А.

Его ровесник Паредес обошёлся "ПСЖ" в 40 млн евро в январе этого года, однако аргентинцу так и не удалось найти себя после переезда из РПЛ. Ранее Паредес выступал в Серии А в составе "Кьево", "Эмполи" и "Ромы".

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В статье: Ювентус (Турин) Эмре Джан Леандро Паредес ПСЖ
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