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Ювентус перехватил Холанда у МЮ – СМИ

Трансферы
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"Бьянконери" достигли устной договорённости с форвардом

Ювентус перехватил Холанда у МЮ – СМИ
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Форвард "РБ Зальцбург" Эрлинг Холанд достиг устной договорённости с "Ювентусом" по поводу трансфера в январе. Об этом сообщает Tuttosport.

Игрока долгое время вёл "Манчестер Юнайтед", чей наставник Оле Гуннар Сульшер очень хотел видеть своего соотечественника на "Олд Траффорд".

Однако в итоге в борьбе за 19-летнего форварда выиграл "Ювентус", который готов платить вундеркинду порядка 8 миллионов евро за сезон. На игрока также претендуют дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг". Холанд обойдётся будущему клубу в 30 млн евро, прописанных в его контракте с "Зальцбургом" в качестве клаусулы.

В этом сезоне Холанд отметился 28 голами в 22 матчах, восеми из которых пришлись на групповой этап Лиги Чемпионов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Зальцбург (Австрия) Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Эрлинг Холанд
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