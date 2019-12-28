Видаль собирается судиться с Барселоной по поводу невыплаченных бонусов
Чилиец пытается найти повод для того, чтобы покинуть Каталонию?
Юристы хавбека "Барселоны" Артуро Видаля подали иск против клуба по поводу невыплаченных бонусов.
По информации ABC, чилийский футболист считает, что он недосчитался 2,4 миллионов евро премиальных за прошлый сезон.
Однако в "Барселоне" с позицией игрока не согласны и считают, что он по-своему интерпретирует пункты в контракте. Например, хавбек должен был получить определенную сумму, если бы принял участие в 60 процентах матчей "блаугранас" в прошлом сезоне. Видаль сыграл меньшее количеств игр, однако его представители настаивают, что он должен получить половину от предусмотренной бонусной суммы.
В "Барселоне" считают, что выходка Видаля – попытка форсировать трансфер из клуба в январе. Ранее сообщалось об интересе к Видалю со стороны "Интера".