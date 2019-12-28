  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Бетис арендовал у Барселоны Аленью
В тренде

Бетис арендовал у Барселоны Аленью

Трансферы
(2 голосов)

Вторую половину сезона хавбек проведёт в севильском клубе

Бетис арендовал у Барселоны Аленью
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья продолжит карьеру в "Бетисе".

"Зелёно-белые" арендовали 21-летнего хавбека до конца сезона, сообщает официальный сайт "блаугранас". Соглашение не подразумевает никакого права выкупа.

Аленья провёл 5 матчей за "Барселону" в этом сезоне, суммарно отыграв на поле 260 минут.

Всего на его счету 39 матчей за каталонский клуб, в которых он отличился тремя забитыми голами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Бетис (Севилья) Карлес Аленья
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ten0N (Leopolis)
28.12.2019 в 15:30
Алени из барсогномии это не что.
Ответить
+1
-2
Algrab (Костопiль)
28.12.2019 в 15:11
Нехай ще орендують монреальського оленя:)
Ответить
+2
-4
Сливная яма (Мадрид )
28.12.2019 в 15:34
Ты чего гундиш рагуль обдолбаный
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
28.12.2019 в 15:36
Випірнув барсодрочер.
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
28.12.2019 в 15:06
Ну и правильно. Зачем Аленье тухнуть на лавке? Пусть воспитанник Ла Масии играет в основе середняка Ла Лиги. Больше пользы будет и Барсе и Карлесу.
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...