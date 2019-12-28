Бетис арендовал у Барселоны Аленью
Вторую половину сезона хавбек проведёт в севильском клубе
Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья продолжит карьеру в "Бетисе".
"Зелёно-белые" арендовали 21-летнего хавбека до конца сезона, сообщает официальный сайт "блаугранас". Соглашение не подразумевает никакого права выкупа.
Аленья провёл 5 матчей за "Барселону" в этом сезоне, суммарно отыграв на поле 260 минут.
Всего на его счету 39 матчей за каталонский клуб, в которых он отличился тремя забитыми голами.
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Комментарии (5)
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Ten0N (Leopolis)
28.12.2019 в 15:30
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Algrab (Костопiль)
28.12.2019 в 15:11
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Сливная яма (Мадрид )
28.12.2019 в 15:34
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Algrab (Костопiль)
28.12.2019 в 15:36
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Барселиниус (землянин)
28.12.2019 в 15:06
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