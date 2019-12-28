Бетис арендовал у Барселоны Аленью

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья продолжит карьеру в "Бетисе".

"Зелёно-белые" арендовали 21-летнего хавбека до конца сезона, сообщает официальный сайт "блаугранас". Соглашение не подразумевает никакого права выкупа.

Аленья провёл 5 матчей за "Барселону" в этом сезоне, суммарно отыграв на поле 260 минут.

Всего на его счету 39 матчей за каталонский клуб, в которых он отличился тремя забитыми голами.