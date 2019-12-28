Распродажа? Вулвз готовы отдать Зальцбургу 23 млн фунтов за корейского форварда

"Вулверхэмптон" проявляет серьезный интерес к нападающему "Зальцбурга" Хван Хи Чхану, сообщает Sky Sports.

Австрийский клуб запрашивает за 23-летнего игрока сборной Южной Кореи 23 миллиона фунтов (27 млн евро). Судя по всему, "волки" готовы расстаться с этой суммой ради его приглашения. Контракт Хи Чхана с "Зальцбургом" действует ещё 18 месяцев , а в его услугах также заинтересованы клубы из Германии, Испании и Италии.

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Хи Чхан отметился 3 голами и 5 ассистами в 6 матчах группового этапа.

Судя по всему, во второй части сезона нападение "Зальцбурга" практически полностью обновится. Ведь ранее клуб покинул вингер Такуми Минамино подписал контракт с "Ливерпулем", а вслед за ним наверняка уйдет и Эрлинг Холанд, за которого спорят "Ювентус", "МЮ", "Боруссия Д" и "Лейпциг".