  1. UA-Футбол ⚽
  2. Трансферы
  3. Распродажа? Вулвз готовы отдать Зальцбургу 23 млн фунтов за корейского форварда
В тренде

Распродажа? Вулвз готовы отдать Зальцбургу 23 млн фунтов за корейского форварда

Трансферы
(1 голосов)

В январе австрийцы могут остаться без нападающих

Распродажа? Вулвз готовы отдать Зальцбургу 23 млн фунтов за корейского форварда
Новина українською

"Вулверхэмптон" проявляет серьезный интерес к нападающему "Зальцбурга" Хван Хи Чхану, сообщает Sky Sports.

Австрийский клуб запрашивает за 23-летнего игрока сборной Южной Кореи 23 миллиона фунтов (27 млн евро). Судя по всему, "волки" готовы расстаться с этой суммой ради его приглашения. Контракт Хи Чхана с "Зальцбургом" действует ещё 18 месяцев , а в его услугах также заинтересованы клубы из Германии, Испании и Италии.

В этом розыгрыше Лиги Чемпионов Хи Чхан отметился 3 голами и 5 ассистами в 6 матчах группового этапа.

Судя по всему, во второй части сезона нападение "Зальцбурга" практически полностью обновится. Ведь ранее клуб покинул вингер Такуми Минамино подписал контракт с "Ливерпулем", а вслед за ним наверняка уйдет и Эрлинг Холанд, за которого спорят "Ювентус", "МЮ", "Боруссия Д" и "Лейпциг".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зальцбург (Австрия) Вулверхэмптон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...