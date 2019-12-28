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Фламенго собирается вернуть Алана Патрика

Трансферы
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Хавбек "горняков" може вскоре вернуться на родину

Фламенго собирается вернуть Алана Патрика
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик заинтересовал "Фламенго", сообщает бразильский журналист Ренату Роваи на своей странице в Твиттере.

28-летний хавбек является приоритетной целью для "красно-чёрных" на ближайшее транферное окно. Отметим, что контракт бразильца с "горняками" рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Патрик уже играл за "Фламенго" на правах аренды из "Шахтёра" с июня 2015-го до декабря 2016-го года.

В этом сезоне "Фламенго" выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Бразильский клуб уступил в финале клубного Чемпионата мира "Ливерпулю", пропустив решающий гол в овертайме.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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