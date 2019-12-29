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Трансфер Холанда в Юве находится под угрозой срыва из-за требований Райолы

Трансферы
(1 голосов)

Агент требует, чтобы его клиенту платили 8 млн евро в год

Трансфер Холанда в Юве находится под угрозой срыва из-за требований Райолы
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Трансфер форварда "РБ Зальцбурга" Эрлинга Холанда в "Ювентус" находится под угрозой срыва, сообщает Tuttosport.

Причиной этому служит требования агента игрока Мино Райолы, который запрашивает для своего клиента контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон. Больше в Турине зарабатывают лишь Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

"Бьянконери" обеспокоены зарплатной ведомостью клуба, которая является третьей в мире среди всех спортивных клубов, поэтому надеются убедить игрока и его представителя уменьшить свои требования.

Интерес к Холанду также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг".

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В статье: Ювентус (Турин) Зальцбург (Австрия) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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DimaADI (Днепр)
29.12.2019 в 16:09
"Больше в Турине зарабатывают лишь Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин." (с) И Де Лигт. Или Райола думаете для Холанда просит 8 млн, а для Де Лигта меньше просил.
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