Трансфер Холанда в Юве находится под угрозой срыва из-за требований Райолы
Агент требует, чтобы его клиенту платили 8 млн евро в год
Трансфер форварда "РБ Зальцбурга" Эрлинга Холанда в "Ювентус" находится под угрозой срыва, сообщает Tuttosport.
Причиной этому служит требования агента игрока Мино Райолы, который запрашивает для своего клиента контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон. Больше в Турине зарабатывают лишь Криштиану Роналду, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
"Бьянконери" обеспокоены зарплатной ведомостью клуба, которая является третьей в мире среди всех спортивных клубов, поэтому надеются убедить игрока и его представителя уменьшить свои требования.
Интерес к Холанду также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Боруссия" Дортмунд и "РБ Лейпциг".
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DimaADI (Днепр)
29.12.2019 в 16:09
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