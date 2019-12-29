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Ман Юнайтед отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы

Трансферы
(2 голосов)

Агент форварда хотел процент от суммы последующей продажи Эрлинга

Ман Юнайтед отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы
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Журналист Роб Доусон сообщает, что "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера нападающего Эрлинга Холанда из-за его агента Мино Райолы.

По информации ESPN, причиной сорванного трансфера 19-летнего норвежца стали условия нидерландского агента. 52-летний Мино Райола хотел, чтобы "манкунианцы" прописали в контракте сумму отступных за Холанда и процент от суммы последующей продажи футболиста.

Эрлинг Холанд в итоге перешел в дортмундскую "Боруссию" за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2024 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
ESPN
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