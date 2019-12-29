Ман Юнайтед отказался от трансфера Холанда из-за условий Райолы
Агент форварда хотел процент от суммы последующей продажи Эрлинга
Журналист Роб Доусон сообщает, что "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера нападающего Эрлинга Холанда из-за его агента Мино Райолы.
По информации ESPN, причиной сорванного трансфера 19-летнего норвежца стали условия нидерландского агента. 52-летний Мино Райола хотел, чтобы "манкунианцы" прописали в контракте сумму отступных за Холанда и процент от суммы последующей продажи футболиста.
Эрлинг Холанд в итоге перешел в дортмундскую "Боруссию" за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2024 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ESPN
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...